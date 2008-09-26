Регіоналам кортить ще попрацювати
10:56, 26 вересня 2008Політика
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Єфремов має пропозицію
Заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує Верховній Раді України наступного тижня працювати у пленарному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, депутат зареєстрував відповідний проект постанови щодо внесення змін до календарного плану ВР.
Згідно з проектом постанови, пропонується 30 вересня, 1, 2 і 3 жовтня провести пленарні засідання.
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