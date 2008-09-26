Регіоналам кортить ще попрацювати

10:56, 26 вересня 2008
Політика
1204 0

Єфремов має пропозицію

Заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує Верховній Раді України наступного тижня працювати у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат зареєстрував відповідний проект постанови щодо внесення змін до календарного плану ВР.

Згідно з проектом постанови, пропонується 30 вересня, 1, 2 і 3 жовтня провести пленарні засідання.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter