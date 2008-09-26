Єхануров знає координати корабля, захопленого піратами

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підтвердив, що на борту захопленого піратами судна “Faina” було 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу після закінчення засідання РНБО.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що усе озброєння, яке перевозить судно, продавала державна компанія «Укрспецекспорт» відповідно до міжнародних угод.

Крім танків на борту корабля були гранатомети, боєприпаси до танків та інше озброєння.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що зараз відомі координати корабля. За його словами, капітан судна повідомив про наміри піратів у морський консультаційний центр у м. Пере у Греції. Потім цю інформацію отримав головний морський координаційний рятувальний центр в Одесі, а також морське міжнародне бюро.

Ю.ЄХАНУРОВ поінформував, що “Faina” вийшла з порту «Октябрьск» у Миколаєві і йшло до порту Момбасу в Кенії. Перехід здійснювався рекомендованим морським шляхом на значній відстані від сомалійських кордонів. Також глава Міноборони повідомив, що Суецький канал судно пройшло 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу сомалійського узбережжя пірати захопили судно “Faina” під прапором Белізу (українська компанія - менеджер судна „Tomax Team Inc.”), до складу екіпажу якого входять 17 громадян України (капітан корабля – громадянин України), 3 – громадяни Російської Федерації, 1 – громадянин Латвії, – усього 21 особа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у нейтральних водах поблизу Кенії пірати захопили українське судно "Faina". За інформацією ЗМІ, судно пливло під прапором Белізу в Кенію й перевозило військову техніку, зокрема близько 30 танків Т-72, запчастини до бронетехніки.