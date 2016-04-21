Порошенко та Йоханніс підписали протокол про оновлення українсько-румунської президентської комісії
12:41, 21 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко та президент Румунії Клаус Йоханніс підписали протокол про оновлення українсько-румунської спільної президентської комісії.
Петро Порошенко та Клаус Йоханніс / gogetnews.info
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась сьогодні у Бухаресті.
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Нагадаємо, президент України Порошенко сьогодні, 20 квітня, розпочав перший офіційний візит до Румунії.
Окрім переговорів з президентом Румунії, Порошенко також проведе зустріч з прем’єр-міністром Румунії Дачіаном Чолоша.
У рамках візиту запланована зустріч президента з головою Сенату Румунії Келін Попеску Терчіяну та головою парламенту Румунії Валерієм Згонія.
Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви.
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