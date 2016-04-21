Порошенко та Йоханніс підписали протокол про оновлення українсько-румунської президентської комісії

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась сьогодні у Бухаресті.

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Нагадаємо, президент України Порошенко сьогодні, 20 квітня, розпочав перший офіційний візит до Румунії.

Окрім переговорів з президентом Румунії, Порошенко також проведе зустріч з прем’єр-міністром Румунії Дачіаном Чолоша.

У рамках візиту запланована зустріч президента з головою Сенату Румунії Келін Попеску Терчіяну та головою парламенту Румунії Валерієм Згонія.

Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської Православної Церкви.