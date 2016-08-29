Новим главою АП став губернатор Харківської області Ігор Райнін

При цьому Порошенко відзначив успішну роботу Райніна на посаді голови Харківської ОДА.

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Президент висловив сподівання, що Райнін зуміє розповсюдити успіхи своєї роботи в Харківській області на всю Україну.

При цьому президент пообіцяв, що сьогодні будуть підписані відповідні укази щодо звільнення Бориса Ложкіна з посади очільника адміністрації президента і призначення на неї Райніна.