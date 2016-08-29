Перестановки в команді Порошенко: новий глава АП Райнін розповів про першочергові завдання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після засідання Нацради реформ у Києві.

Райнін, зокрема, подякував президенту України Петру Порошенку за довіру. «Я переходжу в установу, яка добре функціонує і яка знаходиться в робочому режимі, і це додаткова відповідальність на нове керівництво Адміністрації президента України. Президентом України поставлені чіткі завдання: це активізація управлінських процесів та прийняття рішень щодо втілення ініційованих президентом реформ, це боротьба з корупцією, реформа державної служби, питання детінізації економіки, питання інвестиційної діяльності, оборонної реформи та багато чого, щоб українці побачили реформи, які будуть втілені», - додав він.

«Особисто я готовий до виконання поставлених президентом України завдань. У нас, на Харківщині, кажуть так: «Спочатку справи – потім слова», - резюмував Райнін.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні прийняв відставку глави своєї адміністрації Бориса Ложкіна, призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення й супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Водночас глава держави оголосив про призначення на посаду глави АП очільника Харківської ОДА Ігоря Райніна.