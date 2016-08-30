Скандал з розкриттям позицій ЗСУ: журналістам Громадського ТБ поновили акредитацію у зону АТО

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Під час робочих зустрічей було розглянуто конфлікт, який виник між представниками силових відомств та журналістами після роботи представників Громадського ТБ у промзоні м. Авдіївка в липні цього року.

Сторони дійшли згоди, що причини виникнення конфлікту потребують подальшого обговорення з представниками медіаспільноти для більш ефективної співпраці військових та журналістів, зокрема у зоні проведення АТО.

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"Тому було прийнято рішення провести робочу зустріч 9 вересня 2016 року о 17:00 між журналістами та представниками професійних громадських організацій щодо шляхів покращення ефективності співпраці", - йдеться у повідомленні.

Раніше штаб АТО повідомив, що журналісти "Громадського ТБ" та "Новой газеты" оприлюднили в інтернеті відео, на якому видно обстріл та позиції українських військових у промзоні Авдіївки, а також привели на позиції ЗСУ російську журналістку, яку представили як свого працівника.

У свою чергу "Громадське ТБ" на своєму сайті заявило, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Журналісти стверджують, що "Громадське" не поширювало фото з бойових позицій українських військових – ані через власні платформи, ані через особисті сторінки журналістів у соцмережах.