Литвин радить, що робити, коли свербить

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН називає «політичним шантажем» розмови про можливість проведення одночасних дострокових президентських і парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час «прямої лінії» в газеті «Комсомольская правда».

За його словами, «це свого роду політичний шантаж», оскільки парламент не зможе ухвалити рішення про дострокові президентські вибори.

На переконання В.ЛИТВИНА, одночасні вибори можуть бути тільки тоді, «коли цього захоче Президент». За його словами, для дострокових президентських виборів зараз потрібна політична воля Віктора ЮЩЕНКА. В.ЛИТВИН вважає, що ці розмови – «спроба залякати один одного». На його думку, на сьогодні неможливо задіяти процедуру імпічменту. Неможливо, вважає В.ЛИТВИН, провести імпічмент не «шляхом перевороту». За його словами, в нинішньому правовому полі України задіяти імпічмент президента абсолютно неможливо.

Щодо можливості дострокових парламентських виборів, В.ЛИТВИН підкреслив, що «якщо поженуть країну на вибори», то тоді потрібно відмовити трьом політичним силам, які не можуть між собою домовитися. За його словами, йдеться про БЮТ, ПР і НУ-НС.

За його словами: «якщо вже такий свербіж, що потрібно повести країну на вибори”, то необхідно внести зміни у виборче законодавство. В.ЛИТВИН вважає, що вибори повинні проходити за мажоритарною системою або, принаймні, за пропорційною системою з відкритими списками. За його словами, тоді парламент обновиться на 80%, і не буде протистояння, яке можна спостерігати сьогодні. В.ЛИТВИН сказав: «думаю, люди візьмуть в руки серце, голови, розум, і проголосують відповідально, переступивши, можливо, через якісь свої симпатії». В.ЛИТВИН вважає, що потрібно зробити все для того, щоб дострокових виборів не було, оскільки це не принесе реальних змін для країни.