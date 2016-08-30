Україна екстрадувала в Молдову бізнесмена Платона, якого звинувачують у крадіжці мільярда доларів

Про це повідомляє сайт молдавської Генпрокуратури.

"Бізнесмен В'ячеслав Платон, якого українська влада заарештувала на прохання молдовських прокурорів, був виданий вчора в Республіку Молдову. Відразу ж після передачі його владі в Кишиневі, прокурори висунули йому обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГПУ відповіла на заяву скандального Каськіва: його оголосив у розшук Інтерпол (документ)

Наголошується, що сьогодні Окружний суд, повинен прокоментувати клопотання прокурорів про продовження на 30 днів терміну дії ордера на арешт Платона.

У відомстві нагадують, що В'ячеслав Платон підозрюється у вимаганні і відмиванні грошей у великих розмірах. Прокурори дійшли висновку що гроші , отримані ним обманним шляхом у вигляді кредитів, були переведені на рахунки декількох офшорних компаній для того, щоб приховати їх незаконне походження, і пізніше частина з них використовувалася, щоб погасити кредити у молдавських банках.

Як відомо, у липні цього року молдавського бізнесмена В'ячеслава Платона, який підозрюється в причетності до розкрадання мільярда доларів напередодні парламентських виборів у цій країні в 2014 році, затримали на території України на прохання Інтерполу.