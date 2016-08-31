Міністр юстиції переконаний, що ЄС не скасує санкції з Януковичів і Клюєвих

Про це міністр юстиції Павло Петренко заявив в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.

"Санкції з Януковича, його сина і Клюєвих не знімуть. Тому що на сьогоднішній день діє рішення Європейської комісії, прийняте в 2016 році", - запевнив міністр.

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Він пояснив, що оскаржуються рішення, прийняті в 2014 році, але щороку Європейська комісія приймає окремі рішення.

"Тому, яким би не було рішення Європейського суду, воно не вплине на зняття санкцій з цих осіб", - переконаний Петренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Загальний суд Європейського Союзу 15 вересня оголосить своє рішення за скаргою екс-президента України Віктора Януковича, його сина Олександра і колишнього глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва на застосовані до них санкції ЄС.