Ющенко з дружиною повернувся зі США
08:53, 30 вересня 2008Політика
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Президент зустрічався з Бушем
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Києва зі США.
Як повідомляв УНІАН, учора В.ЮЩЕНКО у рамках робочого візиту до США провів переговори з Президентом США Джорджем БУШЕМ, зустрівся з представниками Українсько-американської ділової ради.
Також Президент разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні та відвідали Музей історії ЗМІ та журналістики (Newseum).
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