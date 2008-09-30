Ющенко з дружиною повернувся зі США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Києва зі США.

Як повідомляв УНІАН, учора В.ЮЩЕНКО у рамках робочого візиту до США провів переговори з Президентом США Джорджем БУШЕМ, зустрівся з представниками Українсько-американської ділової ради.

Також Президент разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні та відвідали Музей історії ЗМІ та журналістики (Newseum).