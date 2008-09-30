У Тимошенко зрозуміли, що Москві інтереси України не цікаві

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що через слабку владу Україна буде піддана більш сильному зовнішньому тиску. Про це він заявив в прямому ефірі ICTV.

За словами О.ТУРЧИНОВА, “уряд Російської Федерації ніколи не буде цікавитися нашими проблемами та жити нашими інтересами – у них свої проблеми та свої інтереси, і вони будуть їх нав’язувати нам. І чим слабкіша у нас влада в Україні, чим більше ми розхристані та розідрані, чим більше ми конкуруємо і боремося в межах власної держави, тим нахабніше будуть пред’являти до нас претензії, тим важче нам буде проводити зовнішню політику і вирішувати серйозні стратегічні економічні питання в інтересах нашої держави”.

На його думку, зараз головним завданням української влади є стабілізація ситуації в Україні будь-яким чином. “І тоді значно легше нам буде проводити і переговори з Російської Федерацією”, - вважає перший віце-прем’єр.