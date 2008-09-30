Порядок денний знову сформували БЮТ і ПР?

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що сьогоднішній порядок денний пленарного засідання Верховної Ради України знову формувався без урахування пропозицій його фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

За словами В.КИРИЛЕНКА, дії фракції БЮТ свідчать про те, що вона не має жодного бажання сформувати коаліцію у складі трьох політичних сил (НУ-НС, БЮТ, Блок Литвина – УНІАН).

«Поки що ми бачимо димову завісу», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що якщо дійсно є бажання сформувати нову коаліцію у складі БЮТ, НУ-НС та блоку Литвина, то необхідно вже сьогодні здійснити чотири кроки. Першим кроком, за словами В.КИРИЛЕНКА, має стати спільне формування трьома названими фракціями порядку денного. Другим кроком є скасування ухвалених законопроектів щодо всеукраїнського референдуму та Державної служби. Третім кроком, за словами лідера фракції НУ-НС, є розробка спільної заяви хоча б двома фракціями – БЮТ і НУ-НС – щодо російсько-грузинського конфлікту. Четвертим – публічна заява про підтримку пропозицій Президента щодо п’яти ветованих ним законів.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолане вето Президента, – про тимчасові слідчі комісії парламенту. Цими законами обмежуються повноваження Президента.

Крім цих законів, Міністерство юстиції України рекомендувало главі держави ветувати й закон від 4 вересня “Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України”.