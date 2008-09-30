Яценюку формування коаліції нагадало анекдот про куму

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав припинити «пусті балачки» щодо формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, складається враження, що все відбувається як в тому анекдоті, коли кума каже: «Ви мене так хочете, куме, як я вас боюся».

На думку спікера, якщо є справді бажання створити коаліцію у складі трьох фракцій, то для цього необхідно направити лист з підписами трьох керівників фракцій з цього приводу.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що для формування порядку денного, зокрема, трьома фракціями (фракція НУ-НС неодноразово закликала БЮТ та Блок Литвина спільно формувати порядок денний – УНІАН), необхідний лист, де буде чітко сформований порядок денний, і тоді, згідно з регламентом, цей порядок буде оголошений.

А.ЯЦЕНЮК закликав голосуванням довести, «що є не тільки здатність, але й бажання формувати коаліцію».