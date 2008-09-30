МЗС звинувачує Росію у втручанні у внутрішні справи України

Міністерство закордоних справ України звинувачує Росію у втручанні у внутрішні справи України.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою МЗС, всупереч гучним заявам керівництва Російської Федерації щодо невтручання у внутрішні справи України російська сторона все ж таки не втрималася від спокуси розіграти „кримську карту”.

29 вересня Постійне представництво Росії при ОБСЄ розповсюдило звернення учасників так званого всекримського мітингу „Про грубе порушення правлячим режимом України основних конституційних повноважень Автономної Республіки Крим”.

У МЗС України вважають, що не варто зупинятися на вочевидь провокаційних мотивах такого звернення, інспірованого антиукраїнськими силами, які намагаються всіляко демонструвати свою відданість зовнішньому замовнику.

Очевидно, зазначається у заяві міністерства, що представники „п’ятої колони” не зупинилися на намаганнях збурення громадськості проти політики демократично обраного керівництва України і вдалися до спроб очорнити його перед світовою спільнотою.

У зовнішньополітичному відомстві України вважають, що з метою дестабілізації ситуації у Криму використовуються методи та "брудні" технології, апробовані в 90-х роках минулого століття, і які спрямовані на формування сепаратистських утворень на теренах колишнього СРСР.

”Санкціоновані Кремлем дії російської дипломатичної місії у Відні не відповідають нормам дипломатичної етики і міжнародного спілкування. Такі дії не можуть розглядатися інакше як відверте, грубе втручання у внутрішні справи нашої держави, і як такі, що суперечать інтересам народів України та Росії»,- наголошується в заяві МЗС.