Експерт: нова коаліція не стане ані панацеєю, ані трагедією

Утворення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів може стати одним із варіантів виходу з політичної кризи.

Таку думку висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО в коментарі, переданому УНІАН Інститутом Горшеніна.

«Ця коаліція не стане ні панацеєю від усіх бід - як думають одні, - ні трагедією для України - як думають інші”, - наголосив експерт. Він вважає, що насправді це – один з виходів із ситуації, що склалася на сьогоднішній день в парламенті і країні.

К.БОНДАРЕНКО нагадує, що він був одним з тих, хто ще рік тому говорив про можливість такої коаліції. “Принаймні, якщо сторони зможуть домовитися, це буде ще одним свідченням того, що в Україні, попри всі негаразди, інститути демократії розвиваються, і колишні політичні опоненти можуть знаходити спільну мову”, - зауважив він.

При цьому К.БОНДАРЕНКО зауважив, що, безперечно, в цій коаліції існує чимала кількість суперечностей і підводних каменів, що не дасть можливість говорити про тривалість самої коаліції, але на сьогоднішній день це – один з варіантів виходу з кризової ситуації. “Єдина засторога: ця коаліція може бути деструктивною (якщо вона одразу ж кинеться переписувати Конституцію і ділити владу), а може бути й конструктивною (якщо за основу своєї діяльності обере курс на реформи в суспільстві і на важливі соціальні зміни). Лише час покаже, які справжні цілі ставлять перед собою політики, які нині домовляються», - підкреслив директор Інституту ім. Горшеніна.