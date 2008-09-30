Дружба України з Росією не вмре, не загине?

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною буде, швидше за все, продовжений, повідомило джерело в МЗС Росії, передає Газета.руз посиланням на РІА «Новости».

«Договір буде продовжений ще на десять років, якщо не буде ніяких заперечень з українського боку. Поки таких запитів (про припинення його дії) або звернень із цього приводу не надходило», – сказало джерело.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною (так званий «Великий договір») був підписаний у Києві в 1997 році. Договір було укладено на десять років, і термін його дії закінчується 1 квітня 2009 року. Документ автоматично продовжується на наступні десять років, якщо жодна із сторін не заявить про своє бажання припинити його дію за шість місяців до закінчення терміну. 1 жовтня закінчується термін, коли та або інша сторона (Росія або Україна) може заявити про вихід з цього договору.