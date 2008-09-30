Вінський: дострокові вибори нічого не дадуть

Міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що у Верховній Раді потрібно створити коаліцію у складі трьох політичних сил - БЮТ, «Нашої України – Народної самооборони» та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на брифінгу в Донецьку.

За його словами, дострокові парламентські вибори в Україні «нічого не дадуть реально», не змінять політичну картину в країні. «Але для того, щоб зберегти динаміку, яка сьогодні є, я вважаю, що має бути коаліція БЮТ, «Нашої України» та ЛИТВИНА», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що в країні «настав уже час перейти на європейський формат відносин більшості та опозиції, чого в нас, на жаль, досі немає». «Тобто від періоду гарячої війни перейти до періоду політичного діалогу між більшістю та опозицією», - пояснив міністр. На його думку, «без цього (без політичного діалогу – УНІАН) у тому форматі парламенту, який створює український народ, адже самі люди обрали такий парламент, я не бачу, щоб політична ситуація була стабільнішою».

«А зараз політична стабільність є для нас просто необхідним елементом», - підсумував Й.ВІНСЬКИЙ.