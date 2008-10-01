Мін'юст каже, що Президент давно мав підстави розпустити Раду

Зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 року у справі про коаліцію депутатських фракцій, підстави для припинення діяльності демократичної коаліції у складі Верховної Ради 6-го скликання виникли з моменту виходу з коаліції депутатів Юрія БУТА та Ігоря РИБАКОВА, тобто – 6 червня 2008 року. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА.

Міністр юстиції акцентує увагу на тому, що, згідно з рішенням Конституційного Суду, вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів України, які у складі депутатських фракцій формують коаліцію, стосується як моменту формування коаліції, так і всього періоду її діяльності. Зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України, - тобто 226 народних депутатів, - тягне припинення її діяльності з моменту настання такого зменшення.

Конституційним Судом також встановлено, що до коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати України, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію. Таким чином, суд визначає як право, а не обов‘язок депутата входити чи не входити у коаліцію депутатських фракцій та право виходити із коаліції депутатських фракцій.

Отже, наголошує міністр юстиції, зважаючи на рішення КС від 17 вересня 2008 року, зменшення чисельного складу коаліції у Верховній Раді України 6-го скликання до кількості, меншої, ніж того вимагає ст. 83 Конституції України, тягне припинення її діяльності з моменту настання такого зменшення. Тобто, з 6 червня 2008 року.

Прес-служба Мін’юсту нагадує, що 17 вересня 2008 року Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев‘ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України). Суб‘єкт права на конституційне подання звернувся до КС України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев‘ятої статті 83 Конституції України в частині офіційного тлумачення термінів або змісту понять "коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України", "припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України".