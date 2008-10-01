Яценюк зробив дуже сумні висновки

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що протягом останніх чотирьох тижнів порядок денний засідань парламенту формується виключно двома фракціями – БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що вчора він наполягав на тому, що якщо є шанси відновити коаліцію, то необхідно хоча б формувати порядок денний з представниками трьох фракцій - БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.

«Я не кажу зараз про коаліційну угоду. Я кажу про перший крок, який би дав можливість констатувати факт, що питання щодо відновлення коаліції стоїть на порядку денному і є вірогідність, що буде створено коаліцію трьох», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що часу для формування коаліції залишається все менше і менше.

«А з того, як ви з’ясовуєте стосунки, можна зробити дуже сумні висновки», - сказав голова ВР.