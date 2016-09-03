США і Німеччина привітали припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Джона Кірбі.

"Сполучені Штати вітають припинення вогню з початком навчального року, здійснене Україною і Росією і засвідчено Організацією з безпеки і співробітництва в Європі. Стійкий режим припинення вогню і повний і безперешкодний доступ для Спеціальної місії ОБСЄ мають вирішальне значення для того, щоб сторони виконали свої зобов'язання за Мінськими угодами", - сказано у заяві.

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За словами речника МЗС Німеччини Мартіна Шефера, дані місії спостерігачів підтверджують, що з нагоди початку нового навчального року сторони в цілому дотримуються перемир'я, передає Deutsche Welle.

Крім того, останнім часом має місце і суттєве скорочення кількості загиблих та поранених, додав Шефер.

Це живить надію, що після фази припинення вогню можна буде перейти до подальшого втілення мінських домовленостей, адже передумовою для цього є тривале перемир'я, наголосив речник зовнішньополітичного відомства ФРН.

Разом з тим, за добу після оголошення про припинення вогню незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів: зафіксовано 8 випадків порушення "режиму тиші" на Донецькому, 3 – на Маріупольському напрямках.