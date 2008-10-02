Тимошенко "маленьким літаком" вилетіла до Москви

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з візитом до Москви чартерним авіарейсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам представники прес-служби прем`єра.

У прес-службі уточнили, що вона вилетіла "маленьким літаком" у супроводі голови правління НАК «Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ.

У прес-службі також зазначили, що на момент відльоту літака Президента Віктора ЮЩЕНКА прем`єр-міністр ще не прибула до аеропорту «Бориспіль», а про аварійну посадку літака Президента їй не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, літак Президента В.ЮЩЕНКА здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль». За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка була зумовлена технічними несправностями літака. Він перебував у повітрі 20 хвилин.

Пізніше Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

Як повідомило УНІАН джерело, Ю.ТИМОШЕНКО в цей час також перебувала в аеропорту, проте порушуючи протокол, не підійшла до Президента привітатися, а одразу зайшла в Зал офіційних делегацій.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки Президент вилетів до Львова на літаку, що призначався для її польоту до Москви, прем`єр та українська делегація у супроводі журналістів вирушать до Москви чартерними рейсами.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що дізналася про те, що її літак займе Президент, перебуваючи в аеропорту. «Зараз ми шукаємо чартерні літаки, щоб якось дістатися до Москви», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що їй ніяк не пояснили виниклі зміни з рейсами.