Ющенко про інтеграцію до ЄС, Грузію і Голодомор

Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію з ЄС як початок практичної інтеграції до Євросоюзу. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі з делегацією Європейського Парламенту 2 жовтня, повідомляє прес-служба глави держави.

Реалізація стратегії на інтеграцію до ЄС залишається безумовним пріоритетом державного розвитку та зовнішньої політики України, наголосив Президент. У цьому контексті він високо оцінив домовленості, досягнуті під час останнього саміту Україна-ЄС - передусім щодо укладення в майбутньому Угоди про асоціацію на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, а також започаткування між сторонами діалогу щодо умов запровадження безвізового режиму.

За словами Президента, Україна розглядає укладення Угоди про асоціацію з ЄС як початок практичної інтеграції до Євросоюзу. Він особливо підкреслив, що для нас є надзвичайно важливим забезпечити включення чіткої перспективи свого членства в ЄС до тексту цього документу. Президент окремо відзначив значення підтримки з боку Європарламенту питання запровадження безвізового режиму між Україною та державами Євросоюзу.

Українська сторона сподівається на подальшу активну підтримку Європарламентом наших євроінтеграційних прагнень, наголосив Президент, додавши, що йдеться зокрема про співпрацю в рамках Комітету з парламентського співробітництва Україна-ЄС.

Говорячи про події в Грузії, глава держави вкотре наголосив, що вирішення цього конфлікту має базуватися на повній повазі до принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Українська сторона вітає ухвалення Європарламентом Резолюції щодо ситуації у Грузії, додав В.ЮЩЕНКО.

Україна готова до взаємодії з ЄС в урегулюванні конфлікту та налаштована залучитись до участі в місії спостерігачів ЄС у Грузії, повідомив Президент, відзначивши важливість удосконалення існуючого миротворчого механізму для створення умов для зміцнення глобальної безпеки.

Торкаючись теми вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні, Президент висловив вдячність державам-членам ЄС, які висловили солідарність з українським народом й надали Україні підтримку в питанні міжнародного визнання Великого Голоду. Він також подякував наших партнерів в Європарламенті, які виступають за ухвалення відповідної резолюції із засудженням Голодомору.