Парубій назвав головну мету Росії щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття п'ятої сесії парламенту восьмого скликання.

«Головна мета- кинути Україну в хаос, хаос безвладдя, колотнечі. І ця тактика Кремля не є новою», - зазначив він.

Як наголосив Парубій, історія України свідчить, що поразки були не через те, що «не мали достатньо мілітарної потуги, що мали труднощі економічного характеру, а майже всі наші поразки були пов'язані з внутрішніми чварами і внутрішніми непорозуміннями».

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За його словами, атака йде сьогодні і на інформаційному фронті, і «для цього Росія в Україні створила та фінансує цілу мережу, в тому числі інформаційних каналів, спрямованих на дестабілізацію політичної ситуації в Україні».

«Підконтрольні державі-агресору та її громадянам деякі ЗМІ займаються свідомою дискредитацією як українських Збройних Сил, так і в цілому української політичної системи», - наголосив голова ВР.

За його словами, зараз робиться все для того, щоб розхитати ситуацію в Україні.

Парубій закликав всі політичні сили об'єднатися, щоб протистояти агресору.