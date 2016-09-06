У БПП сподіваються, що Рада схвалить обмеження недоторканності депутатів і суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи його фракція дасть згоду на арешт та затримання судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

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"Я сподіваюся, що не лише надасть згоду на такі дії, але й розв'яже питання про обмеження певної недоторканності як народних депутатів, так і суддів, щоб спростити процедуру, якщо проти таких людей відкриті кримінальні справи, якщо здійснюються відповідні процесуальні дії, - щоб спростити процедуру притягнення їх до відповідальності через арешт або затримання", - сказав Гринів і додав, що процедура може бути спрощена ухваленням відповідного закону.

Так, на його думку, необхідно спростити процедуру позбавлення депутатського імунітету не повною мірою, а саме "на момент, коли відкрита проти нього кримінальна справа, щоб можна було арештовувати або затримувати такого депутата, як і суддю".

Гринів додав, що такі законопроекти вже зареєстровані.

"Сподіваюся, що на цій сесії ми закінчимо це питання", - сказав депутат.