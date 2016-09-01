Новинський каже, що не знає про підготовку ГПУ подання про зняття з нього недоторканності, тікати не планує

Про це Новинський сказав журналістам під час спілкування, яке транслювалося на телеканалі «112 Україна», після зустрічі зі слідчим у Головному слідчому управлінні Генпрокуратури.

Депутат заявив, що нічого не знає про те, що Генеральна прокуратура нібито готує подання про зняття з нього недоторканності.

«У мене такої інформації немає. Якщо буде таке подання Генпрокуратури... Я кажу одразу - я нікуди не поїду. Я житиму в Україні і нікуди тікати не збираюся. Я знаю, що совість моя чиста», - заявив депутат.

Також Новинський сказав, що для подання про зняття депутатської недоторканності він не бачить жодних причин.

«Немає жодної справи, яка розслідувалася б за моєї участі, де б мені могли пред'явити підозру», - заявив Новинський.

При цьому Новинський стверджує, що не бив митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ (МП) Олександра (Драбинка).

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«Була очна ставка з постраждалим. Я в цій справі проходжу як свідок. Жодних звинувачень на мою адресу не висувається. Слідчий поводився коректно, професійно. Питання ставилися непровокаційні. Тому мені поки що нема на що скаржитися. Я вважаю, що слідство йде у првильному напрямі для того, щоб знайти істину в цій справі», - сказав Новинський.

Він також зазначив, що у нього з митрополитом просто відбулася «розмова на підвищених тонах».

«Чому цій справі митрополит Олександр надав такого великого значення, я не знаю. Необхідно запитувати у нього. Дві людини зустрілися, і одна одній щось сказала на підвищених тонах. Скільки таких випадків буває у нас в країні щодня. Хіба по кожному потрібно проводити розслідування і запрошувати в Головне слідче управління?», - сказав депутат.

Новинський також наголосив, що у нього немає конфлікту з митрополитом Олександром.

«У мене з ним конфлікту немає. Те, що я його бив, то неправда», - сказав депутат.

Раніше сьогодні інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на джерела в ГПУ повідомила, що Генпрокуратура готує подання про позбавлення Новинського депутатської недоторканності.

За словами одного з джерел "Української правди", подання готують у зв'язку з нібито побиттям Новинським православного священика.