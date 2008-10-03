Тимошенко заявила, що завершила виконання всіх ультиматумів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у присутності журналістів поставила свій підпис під заявою саміту Україна-ЄС з питання російсько-грузинського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО підписала два тексти заяви – українською і французькою мовами.

«Тим, що я поставила підпис публічно, завершується виконання всіх ультимативних умов. Я розумію, що демократичну коаліцію взяли в заручники нечесні, непорядні політики. Коли беруть в заручники, вимагають викуп ультимативним шантажним способом. Якщо ті, хто взяв коаліцію в заручники, ще будуть щось вимагати, ми без обговорення все прийматимемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що позиції, висловлені в заяві саміту Україна-ЄС, підтримані Президентом України, і вони співпадають з її особистою позицією і позицією БЮТ.

«Позиції ЮЩЕНКА, мої і наших двох політичних сил співпадають. Крім того, цю позицію повністю підтримали всі, за винятком лідера фракції, депутати НУ-НС», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, саміт Україна-ЄС відбувся 9 вересня у Парижі.

У спеціальній заяві саміту наголошувалося, що ЄС і Україна домовилися сприяти відновленню миру і стабільності в Грузії і регіоні.

«Європейський Союз і Україна беруть на себе зобов`язання сприяти активному повноцінному виконанню угоди з шести пунктів між сторонами конфлікту, тривалому відновленню миру в Грузії і економічній, гуманітарній і соціальній реабілітації зон, які постраждали від жорстокості”, - наголошується в документі.

Україна і ЄС висловили свою стурбованість відкритим конфліктом, якій спалахнув у Грузії, насильством, яке він спровокував, і непропорційною реакцією Росії.

Сторони підкреслили, що кожна держава в Європі має право самостійно визначати свою зовнішню політику на базі пошани до міжнародного права і принципів добросусідства і мирної співпраці.