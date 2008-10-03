Тимошенко промовчала про 10% своєї розмови з Медведєвим

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в ході зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ обговорювалися питання переважно економічного характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На зустрічі обговорювалися 11 пріоритетів в економічному співробітництві, кожен пріоритет ми детально обговорили, визначили, які кроки мають бути зроблені. Ми проаналізували позитивну ситуацію, яка привела до того, що товарооборот між Україною і Росією збільшився рекордно, на 54%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в ході зустрічі також обговорювалося питання поставок природного газу з Росії в Україну. «Безумовно, ми обговорили всі деталі, які необхідні, щоб всі газові угоди були підтримані і Президентом Росії. Всі зустрічі, які у мене були в Росії, на 90% були присвячені вирішенню проблеми забезпечення України природним газом», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що її зустріч з Д.МЕДВЕДЄВИМ планувалася спочатку, але вона змогла відбутися тільки після того, як Президент РФ повернувся з Санкт-Петербурга, де проходили російсько-німецькі консультації на вищому рівні.

«Зустріч була підтверджена практично вже після того, як завершилися всі зустрічі у вузькому і розширеному складі з прем`єр-міністром Росії», - зазначила глава українського уряду.