Янукович придумав, як заманити вчителів у село

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що уряд України має намір в нинішньому році збільшити державне фінансування сфери освіти і працюватиме над зростанням фінансування освітньої сфери наступного року. Про це він заявив сьогодні на Дні знань в ялтинській школі №2, повідомляє Інформаційний сервер Партії регіонів.

«Цього року ми збільшимо державне фінансування освіти і обов`язково передбачимо, щоб воно збільшилося в 2007 році, - сказав прем`єр. – Ми забезпечимо, щоб наші школи були укомплектовані вчителями. Природно, для цього потрібна гідна заробітна плата».

За його словами, реформа освіти, що незабаром почнеться в Україні, передбачатиме збільшення фінансування, яке «перш за все буде спрямоване на учня». «Звичайно, стимули і для вчителів, і для шкіл, і конкурентне середовище створюватимуть умови для підвищення заробітної плати», - сказав глава уряду. При цьому він повідомив, що до початку реформи сфери освіти уряд зробить все, щоб зарплата зростала, і вже до кінця цього року, за його словами, зарплата вчителів буде підвищена на 10%.

Лідер Партії регіонів запевнив учителів, що сфера освіти буде завжди пріоритетною для української держави. «Майбутнє нашої країни в руках педагогів. Ми за те, щоб професія вчителя ставала більш престижною», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми ухвалили рішення, що з наступного року вчителі, які погодяться піти працювати в сільські школи, постійно стимулюватимуться. Як перший крок - виплата 5 мінімальних окладів», - повідомив глава уряду.

Він зазначив, що навчальний рік сьогодні почався в 25 тис. українських школах. При цьому в нинішньому році відкрили двері 19 нових шкіл. По всій країні почне працювати 10 тис. комп`ютерних класів. За словами прем`єра, в нинішньому році більше 220 тис. студентів вчитимуться за державний рахунок.

В.ЯНУКОВИЧ подарував ялтинській школі №2 підручники і комплект устаткування для кабінету хімії. Він заявив, що бере цю школу під свою опіку.