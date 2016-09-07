Експерти: Вимоги до технічного функціонування системи е-декларування виходять за межі плану дій з візової лібералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала керівник громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко на прес-конференції.

«Щодо боротьби з корупцією, то можу стверджувати, що ті критерії, які були зафіксовані в плані дій з візової лібералізації, Україна виконала. Все те, що стосується електронного декларування і подальшого руху у сфері боротьби з корупцією, - це надзвичайно важлива річ, якої очікують всі українці. Але це вже ті речі, які виходять все ж таки за межі візової лібералізації», - заявила Сушко.

При цьому експерт зазначила, що необхідно зважено сприймати очікування Європейського Союзу у сфері боротьби з корупцією.

За її словами, вимоги, які мали відношення до лібералізації візового режиму, виявилися ефективним інструментом для проведення різних реформ, і коли у Євросоюзі побачили, що цей інструмент діє, то виявили зацікавленість, щоб Україна рухалася далі у проведенні реформ.

«Загалом, це не погано, адже ми усі хочемо отримати прогрес у боротьбі з корупцією, але в той же час, я, наприклад, проти того, щоб робилася прив'язка до того, що ми з електронним декларуванням щось до кінця не доробили, і через це нам не дадуть безвізовий режим», - сказала Сушко.

Своєю чергою аналітик ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька нагадала, що в останньому, шостому, звіті Європейської комісії з візової лібералізації містився пункт, який стосувався обіцянок українського уряду і високопосадовців виконати те, що залишилось для отримання безвізового режиму.

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Зокрема, одна з умов стосувалася повного функціонування Національної агенції з запобігання корупції та можливості здійснення перевірки статків та майна чиновників.

Вона зауважила, що в плані дії візової лібералізації не було прописано технічних вимог до функціонування системи електронного декларування. Але, додала експерт, вже зараз спостерігається певний прогрес у вирішенні цього питання, і тому є сподівання, що усі недоліки системи е-декларування будуть виправлені, і система буде повністю працювати.

Кульчицька наголосила, що ефективна система електронного декларування в першу чергу потрібна Україні, а не Європейському Союзу.

"Ми як українці маємо бути в першу чергу зацікавленими, щоб ця система повністю працювала, і щоб нею можна було зручно користуватись, доводити вину певних чиновників у, можливо, розкраданні коштів, у корупційних схемах", - додала експерт.