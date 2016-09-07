Завершується розробка нового закону про розвіддіяльність на основі досвіду протистояння агресії РФ - Порошенко

Як повідомляє прес-служба глави держави, за словами Порошенка, "досвід, набутий з початку російської збройної агресії проти нашої держави, має бути врахований при розробленні нового закону України "Про розвідувальну діяльність", робота над яким наближається до завершення".

"Потребує вдосконалення і система розвідки Збройних сил України. Завдання на цьому напрямі визначені у Стратегічному оборонному бюлетені, який підтримали країни-партнери НАТО на саміті у Варшаві", - зазначив він.

Сьогодні президент відвідав Центр технічної розвідки ГУР Міноборони, де обробляється інформація про діяльність збройних сил РФ на окупованих територіях України.

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Порошенко також ознайомився з новими засобами розвідки. Президенту були представлені факти порушення Мінських домовленостей, виявлені українськими розвідниками за допомогою сучасних засобів розвідки.

На думку президента, створення центру є вагомим внеском у розбудову єдиної системи розвідувального забезпечення держави.

"Фактично це початок автоматизації процесу збору та обробки розвідувальної інформації. Подальше нарощування можливостей цього центру дозволить інтегрувати дані, добуті усіма видами технічної розвідки (космічної, повітряної та радіоелектронної), і передавати їх до Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони України, а також у Головний ситуаційний центр України. Упевнений, що Центр технічної розвідки стане однією з головних складових майбутньої об’єднаної автоматизованої системи управління воєнною розвідкою України", - наголосив верховний головнокомандувач.