Вибори Держдуми РФ в окупованому Криму: Рада планує звернутися до парламентів світу (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також парламент розглядатиме питання обрання та звільнення суддів, а також призначення позачергових місцевих виборів.

Читайте такожРада перейменувала два села на Чернігівщині та Одещині

Планується ухвалити рішення щодо закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Також народні депутати планують розглянути велику кількість законопроектів стосовно дерегуляції та децентралізації.

Крім того, розглядатиметься питання про забезпечення дотримання правил в'їзду в Україну, включаючи тимчасово окуповану територію, та виїзду з неї.

Депутати сьогодні також розглянуть питання внесення змін до деяких законів стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора.