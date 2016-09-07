ВР ухвалила закон про незастосування довічного ув'язнення за підготовку злочину і замаху

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 238 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі

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несено зміни до Кримінального кодексу, які передбачають, що довічне позбавлення волі за вчинення підготовки до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, окрім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

За словами голови профільного парламентського комітету Андрія Кожем'якіна, ухвалення даного закону дозволить в повній мірі запрацювати закону про пробацію, ухваленого Верховною Радою в лютому 2016 року.

Під час засідання парламенту він з голосу зачитав пропозиції Міністерства юстиції до законопроекту: «Засудженим, які відбувають покарання у виправних колоніях, харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-побутові послуги надаються безоплатно».

Крім того, передбачено зміни в закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Згідно із законом, нагляд за засудженими здійснюється уповноваженим органом з питань пробації.

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Цим законом також забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, масові заворушення, пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених.

Законом дозволено засудженим користуватися Інтернетом. Під час користування Інтернетом засудженим забороняється: вносити будь-яку інформацію, в тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо, відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого.

Також законом визначено повноваження уповноваженого органу з питань пробації.

Законом також визначені права засуджених до арешту і визначений порядок призначення пенсій засудженим.

В Прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень про застосування пробаційних програм, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.