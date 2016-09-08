"Нелегітимна" Держдума: у Кремлі відреагували на можливе невизнання російських виборів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«В даному разі це рішення не відігратиме жодної ролі і ніяк не сприйматиметься Москвою, тому що Крим – це територія Росії. В даному разі ми це рішення не зможемо визнати або взяти до уваги», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, як Кремль реагуватиме на невизнання виборів в анексованому Криму з боку іноземних парламентів.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламентів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також не визнавати їх результати ні за жодних обставин.

Вибори до Держдуми РФ відбудуться 18 вересня.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.