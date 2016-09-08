Пентагон і Міноборони України підписали угоду про військове співробітництво

Як повідомляє Reuters, вона спрямована на вдосконалення української армії, просування реформ в оборонній сфері України і посилення військово-технічного співробітництва між країнами.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі зі своїм колегою український в Лондоні, Картер назвав підписаний документ "дуже, дуже важливою угодою", яка допоможе подальшому розвитку можливостей України у сфері захисту своєї території.

Згідно з домовленістю відомств, колишній командувач центрального командування Збройних сил США, відставний генерал Джон Абізаід займе посаду старшого військового радника, який курирує сферу військового співробітництва з Україною.

«Абізаід забезпечить авторитетну консультацію міністра Полторака та інших високопоставлених українських чиновників, щодо реформ, покликаних привести збройні сили України у відповідність із західними принципами і стандартами, такими як посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами, боротьба з корупцією перехід до сумісної з НАТО структури персоналу», - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Пентагону.

Також сторони обговорили конфлікт на Донбасі, де українські Збройні сили протистоять проросійських бойовиків.