Потепління відносин з РФ не змінило позицію Туреччини щодо анексії Криму
18:57, 08 вересня 2016Політика
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Туреччина засуджує анексію Криму та підтримує Україну в її прагненні до незалежності та суверенітету.
Фото mil.gov.ua
Про це заявив міністр оборони Турецької Республіки Фікрі Ішик під час двосторонньої зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком у Лондоні, повідомили сьогодні в прес-службі Міністерства оборони України.
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Як підкреслив Ішик, налагодження відносин Турецької Республіки з Росією жодним чином не вплине на відносини Туреччини з Україною.
"Для нас важливо розвивати співробітництво в оборонно-промисловому комплексі. Перспективи цих відносин особливо важливі в питанні стабільності в Чорноморському регіоні", - зазначив глава турецького Міноборони.
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