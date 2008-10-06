БЮТ оскаржить указ Ющенка про розпуск ВР, якщо він вийде до 23.11

Блок Юлії Тимошенко оскаржить в суді указ Президента про розпуск парламенту, якщо він буде оприлюднений до 23 листопада поточного року.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат від фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

“Ми будемо це оскаржувати у відповідному адміністративному та Конституційному судах”, - сказав він.

На думку С.СОБОЛЄВА, Президент матиме право розпустити парламент після 23 листопада. Він нагадав, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

“Потрібно рік відраховувати від моменту, коли ця Верховна Рада, народні депутати прийняли присягу (23 листопада 2007 року – УНІАН). Таким чином вона стала легітимною – це листопад”, - наголосив він.

С.СОБОЛЄВ не погоджується з думкою деяких експертів, які вважають, що глава держави може виходити з дати 30 вересня 2007 року – дати обрання парламенту.

За його словами, 30 вересня – це дата виборів, а не обрання парламенту. Депутат зауважив, що ВР VI скликання стала легітимною, коли припинила існування Верховна Рада попереднього, V скликання, тобто 23 листопада – у день відкриття першої сесії новообраного парламенту.

“Не могло ж бути дві Верховні Ради. Якщо йти за цією логікою, то у нас одночасно існували ВР V та VI скликань – а це неможливо”, - сказав він.

Водночас заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА у коментарі УНІАН наголосив, що датою обрання парламенту, яка згадується у ст. 90 Конституції, слід вважати 30 вересня. На доказ своїх слів член ЦВК послався на постанови комісії. Зокрема, постанову ЦВК від 31 жовтня 2007 року “Про реєстрацію народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року”.

Довідка УНІАН. Дострокові вибори до парламенту відбулись 30 вересня 2007 року, 15 жовтня цього ж року ЦВК встановила результати виборів, які були офіційно оприлюднені 27 жовтня. Перше засідання парламенту відбулось 23 листопада 2007 року. 29 листопада 2007 року у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”.

3 вересня 2008 року блок НУ-НС заявив про вихід з коаліції, 16 вересня поточного року голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив з парламентської з трибуни про офіційний розпад коаліції: “Я змушений виконати свій конституційний обов`язок, для когось це довгоочікуваний, а для мене це надзвичайно сумний: я офіційно оголошую про припинення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України, створеної „Нашою Україною – Народною самообороною” та „Блоком Юлії Тимошенко” 29 листопада 2007 року”.

4 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що має намір 7 жовтня провести консультації щодо розпуску Верховної Ради. При цьому В.ЮЩЕНКО висловив впевненість, що вже зараз має право розпустити ВР. “Я цілком розумію, що у мене є повне право сьогодні розпустити парламент”, - сказав він, додавши, що до 7 жовтня дає час політичним силам юридично оформити домовленості щодо створення нової коаліції.