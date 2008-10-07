Добкін стане телеведучим

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН стане одним з ведучих щотижневого суспільно-політичного шоу "Свобода на Інтері", яке стартує 10 жовтня на телеканалі "Інтер".

Про це з посиланням на прес-секретаря мера Вікторію МАРЕНИЧ повідомив сайт «Вечірній Харків».

Як повідомляється на сайті телеканалу "Інтер", вперше в історії телебачення глядачі стануть свідками обговорення гострих суспільно-політичних питань без посередництва ведучого-журналіста. У незвичайній ролі телеведучого (спікера) спробують себе відомі українські політики. Кожну п`ятницю провідником шоу буде новий політичний діяч. На обговорення і голосування учасникам програми будуть винесено три питання – одна з проблем загальнонаціонального значення, політична ініціатива ведучого, а також подія тижня. Двісті глядачів в студії в ході спеціального голосування оцінюватимуть переконливість політиків і ухвалені ними рішення. Наприкінці програми аудиторія в студії винесе свій вердикт спікерові, повідомляється на сайті телеканалу.

Також на сайті наголошується, що суспільно-політичне шоу "Свобода на Інтері" не має аналогів в світі. Після старту проекту в українському ефірі нове шоу буде запропоновано телевізійним каналам інших країн.

Для участі в проекті телеканал запросив народних депутатів Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Олександра ЄФРЕМОВА, Івана КИРИЛЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Леоніда ГРАЧА, Євгена ЧЕРВОНЕНКА, Андрія ШЕВЧЕНКА, Нестора ШУФРИЧА, мера Харкова М.ДОБКІНА, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Перший випуск "Свободи на Інтері" проведе 10 жовтня А.ЯЦЕНЮК. За допомогою жеребкування наприкінці програми він визначить послідовність участі інших політиків-ведучих.