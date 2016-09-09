Порошенко зустрівся з генеральним секретарем ОБСЄ

Про це повідомляє прес-служба президента.

Сторони обговорили посилення міжнародної присутності в регіоні, насамперед, шляхом розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко звернув увагу на безперервне постачання Росією військової техніки, озброєння, регулярних військ та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону. В цьому контексті ключове значення має виконання положень Мінських домовленостей щодо встановлення з боку ОБСЄ постійно діючого моніторингу над тимчасово неконтрольованою ділянкою державного кордону.

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Президент України закликав максимально використати потенціал організації для припинення брутального порушення прав українських громадян на окупованих територіях. Окремо сторони обговорили питання якнайшвидшого звільнення заручників та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в РФ і на окупованих територіях.

Генеральний секретар ОБСЄ запевнив Порошенка, що організація й надалі продовжуватиме сприяти подоланню викликів, що сьогодні стоять перед Україною.

Президент подякував представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, які продовжують виконувати мандат Місії, незважаючи на провокації з боку проросійських бойовиків.