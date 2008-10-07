Ющенко повідомив депутатам «надзвичайно цікаву інформацію»

Народний депутат Юрій КОСТЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) прогнозує, що дострокові вибори відбудуться у середині грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи підсумки зустрічі фракції НУ-НС із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Ю.КОСТЕНКО прогнозує, що Указ про розпуск парламенту буде підписано сьогодні ввечері або завтра.

Також депутат зауважив, що у Президента немає надії на створення коаліцію БЮТ і НУ-НС, він очікує заяви про створення нової коаліції від інших політичних сил – БЮТ, Партії регіонів, Комуністичної партії.

«Якщо до кінця цього дня такої коаліції не буде, Президент скористається своїм (конституційним – УНІАН) правом», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Коментуючи висловлювання своїх колег по фракції, що на сьогоднішній зустрічі, не було діалогу, а був виключно монолог глави держави, Ю.КОСТЕНКО сказав: «Це був не монолог, але Президент говорив один».

Він також зазначив, що глава держави повідомив депутатам надзвичайно цікаву інформацію про те, що відбувалося після 2 вересня у парламенті.

У свою чергу, народний депутат Роман ЗВАРИЧ відмовився прогнозувати, чи будуть дострокові вибори. «Ви можете це питання (щодо розпуску парламенту – УНІАН) поставити Президенту, це виключно його преференція. Зі слів Президента, цього сьогодні не прозвучало», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

У той же час він зауважив, що В.ЮЩЕНКО у черговий раз акцентував увагу на тому, що у випадку нестворення коаліції у передбачений Конституцією термін він скористається своїм правом і достроково припинить повноваження Верховної Ради.