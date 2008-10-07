Тимошенко скликає прес-конференцію

Журналістів запрошують на 12.00

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, 7 жовтня, проведе прес-конференцію. Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, прес-конференція відбудеться о 12.00 в приміщенні прес-центру Кабміну. Вхід до Будинку уряду - з вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7 поверх. Акредитація проводиться за телефонами: 256-75-81, 256-75-94, 256-65-71.

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