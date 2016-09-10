У Росії шукають свої "пояснення" рішенню Порошенка про вибори до Держдуми на території України

19:03, 10 вересня 2016
Політика
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У РФ вважають, що розпорядження українського президента Петра Порошенка повідомити керівництво Росії про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України може бути пов'язаним з очікуванням дій РФ у відповідь на виборах до Верховної Ради чи президента України.

REUTERS

Таку думку висловив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар, передає ТАСС.

"Напевно, не можна виключити таку ситуацію, що, відмовивши нашим громадянам у голосуванні в Україні, Порошенко розраховує на рішення у відповідь, що коли пройдуть вибори в Україні, президент Росії зробить те ж саме", - заявив російський сенатор.

На думку Джабарова, Порошенко розуміє, що "ті українські громадяни, які будуть голосувати в Росії, вочевидь, будуть голосувати проти нинішньої (Верховної) Ради і нинішнього президента (України)".

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При цьому перший заступник голови міжнародного комітету ради федерації РФ також не виключив, що розпорядження Порошенка може бути пов'язано з нездатністю офіційного Києва забезпечити безпеку на виборчих дільницях.

Водночас голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков назвав "продовженням курсу в глухий кут" відмову Києва проводити вибори в Держдуму 18 вересня в Україні.

"Це ще один крок Порошенка, спрямований на розрив відносин з Росією, крок, який не послужить добру службу Україні", - впевнений Пушков.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Потім прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила про неможливість проведення виборів до Держдуми Російської Федерації в дипломатичних установах Росії в Україні.

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