Тимошенко: Ющенко порушить Конституцію, якщо видасть указ до 23.11

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО порушить Конституцію, якщо розпустить парламент до 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“У Президента немає такого права, він насправді не може розпустити парламент доти, поки не минув рік з моменту дострокових виборів – до 23 листопада. Якщо він це зробить, то він порушить Конституцію”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністра підкреслила, що тільки 23 листопада 2008 року минає рік, оскільки відлік часу має вестися від дня, коли депутати прийняли присягу після проведення дострокових виборів 30 вересня 2007 року.

“На жаль, замовлені юристи дають замовлені консультації. Ви знаєте, що й представники Партії регіонів, і представники нашої фракції, і представники профільних комітетів чітко заявили, що рік після дострокових виборів, як передбачено в Конституції, закінчується 23 листопада, і не має значення, що було підставою для дострокових виборів”, - підкреслила вона, коментуючи заяву заступника глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК.

У той же час глава уряду заявила, що виступає категорично проти розпуску парламенту в умовах світової фінансової кризи і хаосу в українському політикумі.

“Розпуск парламенту змінить проєвропейську більшість у парламенті і практично кине країну в хаос і невизначеність. Вважаю розпуск парламенту злочином”, - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО як і раніше закликає Президента В.ЮЩЕНКА погодитися на відновлення демократичної коаліції в посиленому варіанті з Блоком Литвина.

“Сьогодні абсолютно точно без яких-небудь сумнівів - відновлення демократичної коаліції в посиленому варіанті знаходиться в руках Президента країни. Він прямо забороняє своїй фракції створювати таку коаліцію. Вся відповідальність за нестворення коаліції в парламенті лягає безпосередньо на Президента, адже всі інші цілком погоджуються це робити”, - підкреслила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня заступник глави Секретаріату Президента М.СТАВНІЙЧУК заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме право розпустити парламент після 2 жовтня.