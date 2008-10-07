Луценко шантажує Кириленка: якщо не він, то хтось із заступників

Лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що на засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, яке проходить у ці хвилини, буде ухвалено рішення про відновлення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

Він підкреслив, що якщо це питання на голосування не поставить лідер фракції Вячеслав КИРИЛЕНКО, то це зроблять його заступники.

“У разі відмови В.КИРИЛЕНКА поставити хоч раз питання на голосування, це зроблять його заступники – або СТЕЦЬКІВ, або ТАРАСЮК, або інші колеги, в яких є відповідальність перед країною”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також заявив, що зараз не вважає себе членом команди Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що очолює «Народну самооборону», яка делегувала його до парламенту, а потім – в уряд.

«Я працюватиму міністром внутрішніх справ до тих пір, поки більшість парламенту не змінить свою точку зору. Не вважаю геройством залишати посаду для того, щоб на це місце прийшли авантюристи, які заварили кашу на всю країну», - підкреслив він.