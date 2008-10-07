«Свобода» проведе у Києві Марш за визнання УПА

14 жовтня у Києві Всеукраїнське об`єднання «Свобода» планує провести Марш за визнання Української повстанської армії “Героям УПА – Слава! Українцям – сильну державу!”.

Як повідомляє прес-служба ВО «Свобода», марш передбачається розпочати о 10.00 біля пам`ятника Тарасові Шевченку. Далі його учасники пройдуть вулицями столиці, але якими саме, поки не повідомляється.

Учасники Маршу також хочуть провести пікети біля Секретаріату Президента України та Верховної Ради України з вимогою визнати діяльність, яку з березня 1939 року до кінця 50-х років ХХ століття вели Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія, національно-визвольною боротьбою за державну незалежність України.

Прес-служба “Свободи” зазначає, що у 2006 р. організація запропонувала проект Указу Президента «Про визнання національно-визвольної боротьби Організації українських націоналістів та Української повстанської армії за державну незалежність України».

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації, на сьогоднішній день заявка ВО “Свободи” на проведення маршу поки що до них не надходила.