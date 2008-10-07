155 депутатів-бютівців написали заяви про вступ у коаліцію

Фракція Блоку Юлії Тимошенко підготувала всі документи, які необхідні для створення коаліції у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, 155 народних депутатів із фракції БЮТ написали особисто заяви про входження до складу демократичної коаліції.

Також, сказав він, підготовлено проект коаліційної угоди.

Крім того, він повідомив, що фракція БЮТ підготувала і проект заяви щодо російсько-грузинського конфлікту.

За його словами, всі проекти документів були передані «партнерам по коаліції».

Тепер, зазначив І.КИРИЛЕНКО, «ми чекаємо абсолютно адекватної відповіді від наших колег».