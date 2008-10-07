Ющенко ще не вирішив, чи їхати на «площадку, щоб щось перетерти»
17:07, 07 жовтня 2008Політика
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У Президента завантажений графік
|Андрій ГОНЧАРУК
Зокрема, як зауважив в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, поки що участь Президента в саміті не підтверджується через завантаженість графіку В.ЮЩЕНКА.
Висловлюючи свою точку зору з приводу саміту СНД, А.ГОНЧАРУК нагадав, що Україна не є членом цієї організації. Більше того, впевнений він, подібні саміти нічого не вирішують. «Це площадка, щоб щось перетерти», - сказав він.
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