Ющенко ще не вирішив, чи їхати на «площадку, щоб щось перетерти»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не визначився зі своєю участю в саміті глав держав СНД в Бішкеку 10 жовтня.

Зокрема, як зауважив в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, поки що участь Президента в саміті не підтверджується через завантаженість графіку В.ЮЩЕНКА.

Висловлюючи свою точку зору з приводу саміту СНД, А.ГОНЧАРУК нагадав, що Україна не є членом цієї організації. Більше того, впевнений він, подібні саміти нічого не вирішують. «Це площадка, щоб щось перетерти», - сказав він.