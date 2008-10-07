Литвин каже, що Зварич події в Україні бачить крізь призму долара

Лідер фракції блоку свого імені Володимир ЛИТВИН відкидає звинувачення у тому, що саме позиція його політичної сили заважає створенню коаліції«трьох».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, в питанні створення коаліції Блок Юлії Тимошенко та блок «Наша Україна – Народна самооборона» мають спочатку розібратися між собою.

«Спочатку розберіться між собою, з’ясуйте стосунки, відмовтеся від ультиматумів і зрозумійте, що ніхто нікому не буде диктувати жодних умов», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що намагання перекласти провину з хворої голови на здорову «не пройде».

В.ЛИТВИН спростував заяву члена фракції НУ-НС Романа ЗВАРИЧА про нібито претензії фракції Блоку Литвина на якісь посади.

«Це ні що інше, як свідчення того, що у цих людей аж ніяк не прищепився дух і відчуття України. Вони бачать події, що відбуваються в Україні, крізь призму долара», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Роман ЗВАРИЧ заявив, що до нього звертався лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО з пропозицією обрати В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради і таким чином забезпечити діяльність коаліції в складі трьох фракцій.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що з цього можна зробити висновок, що єдиною перепоною для повернення Блоку Литвина до переговорного процесу є саме посада спікера.

«Але я сказав, що це смішно, це не підхід, який нас влаштовує. Повторюю, ми хочемо знати, які будуть принципові позиції, на яких працюватиме коаліція, а починати, хто буде в якому кріслі сидіти – це не наш підхід», - сказав він.