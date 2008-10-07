Справу Рудьковського направили на додаткове розслідування

Сьогодні, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва виніс постанову про направлення прокурору Києва кримінальної справи щодо екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО для проведення додаткового розслідування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.РУДЬКОВСЬКОГО.

За даними прес-служби, суд мотивував своє рішення тим, що "досудове слідство у справі було проведено з суттєвим порушенням вимог кримінально-процесуального закону".