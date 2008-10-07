Справу Рудьковського направили на додаткове розслідування
17:31, 07 жовтня 2008Політика
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Печерський суд виніс постанову
Сьогодні, 7 жовтня, Печерський районний суд Києва виніс постанову про направлення прокурору Києва кримінальної справи щодо екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО для проведення додаткового розслідування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.РУДЬКОВСЬКОГО.
За даними прес-служби, суд мотивував своє рішення тим, що "досудове слідство у справі було проведено з суттєвим порушенням вимог кримінально-процесуального закону".
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