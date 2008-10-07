Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив консультації щодо розпуску парламенту на 8 годину ранку 8 жовтня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Зокрема, за її словами, завтра зранку відбудуться консультації щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

І.ВАННИКОВА повідомила, що Президент розіслав персональні телеграми із запрошенням на цю зустріч голові парламенту, його двом заступникам, а також лідерам 5-ти парламентських фракцій.