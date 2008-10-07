Посол США: політична ситуація в Україні вплине на рішення щодо ПДЧ

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що політична ситуація в Україні впливатиме на прийняття рішення про її приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року.

Про це посол сказав в ефірі “5 каналу”.

“Політична ситуація в Україні буде впливати на цю ситуацію, і буде дуже непросто для міністрів прийняти це рішення в грудні (рішення щодо приєднання України до ПДЧ прийматиметься на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні ц. р. – УНІАН)”, - сказав В.ТЕЙЛОР, додавши, що це рішення має бути одностайним.

При цьому він ще раз наголосив, що США продовжують підтримувати Україну в прагненні приєднатися до ПДЧ. “У грудні буде більш складно, ніж у квітні, тому що всі будуть більш ретельно дивитися на ситуацію, на готовність України приєднатися до ПДЧ”, - додав посол.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня 2008 року в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.